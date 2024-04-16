В Петербурге электросамокатчики будут находиться под надзором инспекторов

В Санкт-Петербурге с 1 мая пешие инспекторы и автомобили со специальными видеокамерами будут контролировать парковку средств индивидуальной мобильности, а также другие нарушения при использовании СИМ, сообщает Neva.Today.

Цель – повысить уровень безопасности на улицах и дорогах города. Помимо неправильно припаркованного электросамоката, инспекторы будут фиксировать нарушения, если на СИМ передвигаются сразу два человека.

Зафиксированные факты нарушений передадут операторам кикшеринговых компаний для отработки.