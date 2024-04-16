Дорогу до Новоселья обновят в рамках нацпроекта

Региональная трасса, соединяющая Новоселье, Аннино и Капорское обновится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Эта дорога в Ломоносовском районе является одним из основных выездов из Новоселья, как в сторону Кольцевой автодороги, так и в сторону Ропши. С просьбой провести ремонт к областным дорожникам ранее обращались жители района.

Обновление пройдет в два этапа: сначала будет областная часть Красносельского шоссе на отрезке между Новосельем и Песками, а затем — протяженный участок от Песков через Аннино в сторону Красного Села. В общей сложности будет заменено больше 12 километров асфальта, — рассказали в областном правительстве.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал. Также для водителей заработал чат-бот (доступен по ссылке и привязан к телеграм-каналу дорожников Ленобласти). С помощью чат-бот водители могут передать любую информацию в диспетчерскую службу «Ленавтодора».

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс уже 877 км.