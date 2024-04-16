Водителя избили до потери сознания в Буграх

В начале апреля был госпитализирован 28-летний водитель из Мурино. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы головы.

Полицейским шофер рассказал, что на него напали возле магазина на улице Тихой в Буграх. Неизвестный ударил его кулаком по лицу. Пострадавший упал без сознания и примет нападавшего не запомнил.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью заведено 15 апреля.