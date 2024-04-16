Водителя избили до потери сознания в Буграх

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

В начале апреля был госпитализирован 28-летний водитель из Мурино. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы головы.

Полицейским шофер рассказал, что на него напали возле магазина на улице Тихой в Буграх. Неизвестный ударил его кулаком по лицу. Пострадавший упал без сознания и примет нападавшего не запомнил.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью заведено 15 апреля.

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21.05.2022 15389
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