Водителя избили до потери сознания в Буграх

В начале апреля был госпитализирован 28-летний водитель из Мурино. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы головы.
Полицейским шофер рассказал, что на него напали возле магазина на улице Тихой в Буграх. Неизвестный ударил его кулаком по лицу. Пострадавший упал без сознания и примет нападавшего не запомнил.
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью заведено 15 апреля.
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21.05.2022 15389