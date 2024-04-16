Весна откладывается: в Ленобласть и Петербург нагрянет снег и в конце недели

Погоду в регионах будет портить новый циклон.

Похолодание и мокрый снег, которые нагрянут в Ленобласть и Петербурге в среду, могут задержаться в регионах до конца недели. Всему виной циклон с Балкан, который приближается к нашим территориям. Такой неутешительный прогноз представил синоптик Александр Колесов.

Циклон выходит с Балкан, смещается на север и подходит к югу Ленинградской области утром 19 апреля. Так что днём все осадки в виде снега дойдут до Санкт-Петербурга, — предупредил метеоролог.