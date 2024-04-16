Российская армия уничтожила в зоне СВО расхваленную артиллерийскую установку НАТО

Нашим бойцам удалось с одного попадания ликвидировать немецкую самоходку, которая ранее поставила мировой рекорд по дальности стрельбы.

Российские военнослужащие уничтожили артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, считающуюся одной из лучших в НАТО.

Как передает «АиФ», ссылаясь на военкоров, самоходка была выведена из строя под Артемовском одним точным попаданием российских артиллеристов, когда иностранная техника меняла позицию.