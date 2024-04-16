Дрозденко посетил совещание по вопросам нацбезопасности в регионах СЗФО

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Screenshot_12
Фото: пресс-служба Администрации Ленинградской области

Встреча проходила в Архангельске под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Встреча проходила в Архангельске под председательством главы ФСБ России Николая Патрушева.

Особое внимание в ходе встречи было уделено координации действий силовых структур и органов власти. Также на совещании было поручено обеспечить комплексный мониторинг природных явлений, прогнозирование возможных ЧС и их последствий.

Кроме того, главы регионов обсудили вопросы усиления оперативно-розыскной работы по предотвращению террористических актов и выявлению лиц, склонных к их совершению.

Также на повестке дня была ситуация в миграционной сфере и задачи по повышению эффективности борьбы с нелегальной миграцией.

Вам будет интересно
Дрозденко посетил совещание по вопросам нацбезопасности в регионах СЗФО Николай Патрушев, Александр Дрозденко
В Петербурге усилили меры безопасности в общественных местах
Усиленный контроль осуществляется за работой спортивных сооружений, общественного транспорта, торгово-развлекательных центров, школ, больниц, вузов и других объектов. В Санкт-Петербурге усилены меры...
06.04.2024 186
Автор