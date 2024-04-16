Выборг отправил в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи

В составе груза: стройматериалы, средства первой необходимости, угощения, транспорт и многое другое.

Как рассказала Елена Кярема, советница главы районной администрации, ответственная за содействие на передовой, жители и власти Гавриловского района делают все возможное, чтобы поддержать военнослужащих, находящихся на фронте. На этот раз они передали автомобиль УАЗ, стройматериалы, средства первой необходимости, а также специальное техническое оборудование.

По словам Кяремы, районная администрация продолжает взаимодействовать с командирами воинских частей, поэтому помощь всегда адресная и целевая.

Тем временем генеральный директор АО «Гавриловское карьероуправление», депутат Гончаровского поселения Гаджи Магомедов рассказал, что по запросу они в оперативном порядке подготовили и передали грузовой автомобиль УАЗ. Вместе с ним были отправлены маскировочные сети, а также посылки со средствами первой необходимости, чаем, печеньем и конфетами.

Кроме того, на фронт были доставлены два микроавтобуса с гуманитарным грузом, включающим системы радиоэлектронной борьбы, спутниковые антенны, квадрокоптеры и сети общей площадью более 100 кв. м.