Из Выборга в зону СВО оправился еще один гуманитарный груз, транспорт и системы защиты РЭБ

Помощь военнослужащим и мирным жителям в зоне СВО собрал фонд «Выборгский рубеж».

Ленинградская область направила в зону СВО гуманитарную помощь. Как рассказали в фонде «Выборгский рубеж», который и осуществлял сбор, в этот раз было закуплено и отправлено: 550 коробок со всем необходимым на фронте, два квадроцикла, УАЗ «Hunter» и три системы защиты РЭБ.

Также вместе с «гуманитаркой» и техникой в зону СВО были переданы письма от жителей Выборга.

«КАМАЗ» уже в пути, а это значит, что совсем скоро наши Защитники получат долгожданные посылки с весточкой из дома, — пишут волонтеры.