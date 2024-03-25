Из Выборга в зону СВО оправился еще один гуманитарный груз, транспорт и системы защиты РЭБ

Помощь военнослужащим и мирным жителям в зоне СВО собрал фонд «Выборгский рубеж».
Ленинградская область направила в зону СВО гуманитарную помощь. Как рассказали в фонде «Выборгский рубеж», который и осуществлял сбор, в этот раз было закуплено и отправлено: 550 коробок со всем необходимым на фронте, два квадроцикла, УАЗ «Hunter» и три системы защиты РЭБ.
Также вместе с «гуманитаркой» и техникой в зону СВО были переданы письма от жителей Выборга.
«КАМАЗ» уже в пути, а это значит, что совсем скоро наши Защитники получат долгожданные посылки с весточкой из дома, — пишут волонтеры.
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