В Нижне-Свирском заповеднике заметили первого этой весной медведя

Осматривающий свои владения мишка крупным планом попал в объектив фотоловушки.

В Нижне-Свирском заповеднике заметили медведя. Зоологи отмечают, что косолапые пробудились после спячки еще несколько недель назад, однако в объективы фотоловушек начали попадаться только сейчас. Судя по всему, хозяева леса научились мастерски обходить камеры стороной, шутят специалисты.

Хозяева леса нынешней весной совсем не хотели «докладывать» сотрудникам заповедника о своем пробуждении от зимнего сна. Судя по следам, поднялись красавцы уже несколько недель назад, — рассказали в заповеднике.