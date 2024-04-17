Раскрыто убийство женщины, совершенное в 2022 году во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В Подмосковье сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя Сертолово Всеволожского района. Мужчина подозревается в убийстве знакомой, тело которой сбросил в заброшенный колодец.

Осенью 2022 года в полицию сообщили о пропаже 46-летней женщины, проживавшей в микрорайоне Черная Речка. Было заведено уголовное дело об убийстве. Спустя полтора года выяснилось, что к исчезновению причастен житель Сертолово, переехавший в Московскую область.

Установлено, что 9 октября 2022 года задержанный выпивал спиртное со своей 46-летней знакомой в частном доме на Выборгском шоссе и избил ее до смерти во время ссоры. Затем завернул тело в простыню и выбросил в заброшенный колодец на соседнем участке.

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22.12.2022 4726
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