Литва возобновила, а Латвия нарастила закупки зерна в России  

Литва возобновила закупки зерна в России после полугодичного перерыва, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы.

В феврале 2024 года в Литву вывезли 12,2 тысячи тонн российского зерна на €1,95 миллиона. До этого последняя партия товара прибыла в страну в июле 2023-го.

Латвия нарастила закупки российского зерна — 58,8 тысячи тонн зерна на €10 миллионов в феврале против 52,6 тысячи тонн на €8,7 миллиона в январе. В первом квартале суммарные объемы экспорта российского зерна в Латвию выросли на 39,8 % и достигли уровня в 158,3 тысячи тонн.

Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс предлагал полностью запретить ввоз российского зерна на территорию Евросоюза.