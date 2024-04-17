Подмена ценника в магазине техники обернулась для петербуржца уголовным делом

Мужчина очень хотел сэкономить и заплатил за пылесос две тысячи рублей, вместо положенных 12-ти.
Прокуратура Петербурга направила на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении предприимчивого местного жителя. Петербуржец поменял местами ценники на пылесосы в магазине техники и пошел на кассу.
Сотрудник торговой точки ничего не заподозрил и пробил бытовую технику по цене две тысячи рублей, хотя на самом деле стоил пылесос на 10 тысяч дороже.
В итоге обман быстро вскрылся, и на петербуржца завели уголовное дело.
Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), — указано в сообщении правоохранителей.
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