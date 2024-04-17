Две старшеклассницы отравились наркотиками в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

Утром 16 апреля в детскую больницу из квартиры дома в Купчино была доставлена 16-летняя девушка. Ее госпитализировали с острым отравлением неизвестным психотропным веществом.

Пациентка сообщила, что наркотическое вещество нашла возле дома по месту жительства. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Спустя три часа в ту же больницу привезли 17-летнюю одиннадцатиклассницу с отравлением синтетическими наркотиками, также в тяжелом состоянии. Девушку забрали от дома на проспекте Ветеранов. По словам девушки, неизвестное наркотическое вещество она употребила ночью, а где взяла – не помнит.

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26.12.2022 3425
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