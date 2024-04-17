Автомобилистам рассказали, как сэкономить до 20% на смене шин

Для этого нужно лишь посещать загородные сервисы.
Эксперты портала «За рулем» советуют автовладельцам менять резину своих машинах в загородных сервисах.
Автоэксперты утверждают, что услуги многих загородных СТО весной обходятся на 20% дешевле, чем в городах. При этом квалификация мастеров в таких сервисах, как правило, также довольно высокая.
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