В Ленобласти спасли тюлененка и ладожскую нерпу

В Фонде друзей балтийской нерпы новые постояльцы.

Волонтеры спасли истощенного серого тюленёнок из Шепелёво и ладожскую нерпу из Запорожского. Как отметили в «Фонде друзей балтийской нерпы», последней повезло особенно — выжить самостоятельно в дикой природе животному вряд ли бы удалось.

Благодарим за участие в спасении серого тюлененка сотрудников Комитета по животному миру Ленинградской области, который уже несколько лет активно помогает нам в нашей работе. Ну а ладожская прелесть в меховых штанишках весит чуть больше 5 килограмм и шансов самостоятельно выжить в Ладоге у неё не было. Будем стараться помочь худышкам, — поделились волонтеры.

Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ Вконтакте