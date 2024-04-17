В Никольском спасатели продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов

Накануне в дренажные канавы в населенном пункте попало дизельное топливо.

В городе Никольское Тосненского района Аварийно-спасательная служба ЛО продолжает ликвидировать последствия вчерашнего разлива нефтепродуктов. Специалисты залили дренажные канавы, в которые попало дизельное топливо, специальный сорбент. Сегодня, 17 апреля, сотрудники собрали его для дальнейшей утилизации.

Насыщенный нефтепродуктами сорбент, который спасатели вчера применили для очищения дренажной канавы, собрали в емкости с целью дальнейшей передачи сотрудникам местной администрации и утилизации, — указано в сообщении.