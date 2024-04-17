Сенатор считает, что 47-й регион на верном пути.

Сенатор Сергей Перминов, комментируя отчет губернатора Ленобласти Александра Дрозденко о проделанной в 2023 году работе, отметил, что 47-й регион сделал большой шаг вперед и находится на верном пути.

Перминов подчеркивает, что область находится в лидерах по многим ключевым показателям среди других субъектов страны. Регион успешно продолжает решать проблемы экономической и социальной сфер, постоянно повышая качество жизни людей и совершенствуя инфраструктуру.

Показательно, что высокие оценки разделили и депутаты партий, и эксперты. Во многих значимых измерениях область год от года занимает лучшие позиции в разрезе национальных рейтингов. Совершенно точно, что акценты и подходы последних лет были направлены «в точку» и потому принесли те самые убедительные результаты, о которых мы с вами сегодня услышали. Это платформа на будущее, — цитирует сенатора 47channel.