Экономист раскрыл, зачем банки навязывают кредитные карты

Кредитные карты остаются для банков одним из немногих способов заработать, ведь обычные потребкредиты одобряют уже не всем, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела Андрей Сироткин.

По словам эксперта, доступность займов по кредиткам выросла, когда ставки по кредитам наличными повысились из-за решений Центробанка. Кредитные карты по-прежнему доступны и позволяют банкам зарабатывать, даже если клиент не выходит за рамки грейс-периода.

Банки получают вознаграждение за каждую операцию, поэтому побуждают клиентов тратить. Для этого они устанавливают заградительные комиссии. Чтобы их не платить, ежемесячно по кредитке приходится тратить определенные суммы.

«Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него три шкуры», – заявил Андрей Сироткин

Банки в текущих условиях снижения кредитоспособности клиентов активно навязывают им кредитные карты, по которым дают в долг небольшие суммы, но под высокий процент.