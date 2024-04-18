Недружественные страны Европы нарастили закупки российского газа и зерна

Франция в феврале 2024 года стала главным покупателем российского газа среди европейских стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейскую статистику.

За февраль Франция приобрела у России сжиженного природного газа на €322,3 миллиона. Это на 10 % больше, чем в январе.

Венгрия в феврале сократила импорт российского газа на треть, до €210 миллионов, опустившись на второе место. Третьей среди лидеров названа Испания с импортом СПГ на €118,3 миллиона.

Больше всего в феврале нарастила покупки газа у России Греция – в 7,8 раза, до 110,4 миллиона €. Затем следуют Финляндия и Швеция, увеличившие закупки вдвое – до €6,6 и €4,7 миллиона соответственно.

Издание Politico уличило президента Франции Эммануэля Макрона в непоследовательной политике. Страна занимает жесткую позицию по отношению к СВО России в Украине. Но повышает закупки российского сжиженного природного газа.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Латвия нарастила закупки российского зерна — 58,8 тысячи тонн зерна на €10 миллионов в феврале против 52,6 тысячи тонн на €8,7 миллиона в январе. При этом министр Латвии Каспарс Бришкенс предлагал полностью запретить ввоз российского зерна на территорию Евросоюза.