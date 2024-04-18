Врачи помогли родить нигерийке с опухолями матки во Всеволожске

Автор: Сергей Агутин
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В роддоме Всеволожска помогли сохранить беременность и родить гражданке Нигерии. Женщина вынашивала второго ребенка сразу с тремя огромными миомами матки. Кеми Талаби уже 13 лет живет и работает в России. Своего первого ребенка нигерийка родила в Санкт-Петербурге, а второго – во Всеволожском родильном доме. 

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Фото: Всеволожская КМБ

Впервые женщина поступила к врачам во Всеволожске на 25-26 неделе беременности с болями, повышенной температурой и угрозой прерывания беременности. У нее нашли две миомы и нарушение питания миоматозного узла. Подобрав терапию, врачам удалось купировать болевой синдром, Кеми смогла доносить беременность.

К родам она подошла уже с тремя миомами, которые быстро выросли за девять месяцев. Они стали показанием к родоразрешению путем кесарева сечения. Акушер-гинеколог Юлия Коконина успешно удалила образования, сохранила органы, обеспечила нормальное течение послеоперационного процесса.

Сейчас Кеми Талаби чувствует себя хорошо, ребенок здоров. Благодаря профессионализму ленинградских врачей Кеми в будущем может стать матерью в третий раз.

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