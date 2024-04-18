В России нашли схрон с оружием французского производства

Тайник был обнаружен в Луганской народной республике.

Сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской народной республики тайник ВСУ, в котором находилось свыше 4,5 тысяч боеприпасов, в том числе французского производства, передает РИА Новости.

Тайник был тщательно замаскирован в нише в полу разрушенного производственного здания и прикрыт кирпичами.

Правоохранители изъяли 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами, в том числе французского производства (OF-37), а также гранатометы РПГ-26, РШГ-2 и 31 снаряды к ним.