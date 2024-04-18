В Петербурге студентка впала в кому после соревнований по жиму лежа

Произошла трагедия в день 20-летия спортсменки.
Соревнования по силовому виду спорта обернулись для студентки из Петербурга трагедией. Девушка по имени Софья впала в кому после выполнения нормативов.
Как выяснил Mash на Мойке, после участия в соревнованиях по «русскому жиму лежа» 20-летней Софье стало плохо. Девушка потеряла сознание в раздевалке и была доставлена в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу.
После госпитализации у спортсменки произошло кровоизлияние в мозг и остановилось сердце, но медикам удалось реанимировать пациентку. В настоящее время Софья находится в состоянии комы.
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