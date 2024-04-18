Кража шампуней, сыра и масла обернулась для петербуржца колонией

Мужчина, дважды совершивший кражу в одном и том же магазине, проведет три года в заключении.

По материалам следствия, в первый раз житель Петербурга украл из магазина шесть шампуней на сумму 2,3 тысячи рублей. Спустя 11 дней он совершил новое преступление — в той же торговой точке похитил шесть кусков сыра и три упаковки сливочного масла на 2,7 тысячи рублей. Затем он вернулся за шампунями и спрятал за пазуху еще пять бутылок на 2 тысячи рублей.

Однако на этот раз его заметила сотрудница магазина, которая попыталась задержать злоумышленника. Однако грабитель оттолкнул девушку и скрылся.

Полиция вычислила и задержала воришку. Суд, учитывая позицию обвинения, приговорил преступника к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.