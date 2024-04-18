Современный центр искусств с внушительным библиотечным фондом готовится к открытию в Никольском

Детская школа искусств в Никольском готова к вводу в эксплуатацию после капремонта

«На месте ветхой начальной школы теперь современный центр искусств с внушительным библиотечным фондом на 40 тысяч книг. Это знаковое событие для развивающегося города. Отличная площадка для творческого развития детей», — отметил заместитель Председателя Правительства области Евгений Барановский.

Кроме кабинетов для занятий творчеством в здании, рассчитанном на 280 учащихся, в школе расположатся залы для занятий хореографией с душевыми и раздевалками, концертный зал на 97 мест с эстрадой. Штат персонала школы искусств — 43 человека.

Ранее жительница Никольского рассказала в ходе «прямой линии» с Александром Дрозденко, что в городе особенно остро стоит проблема с автобусным маршрутом №682. Общественный транспорт приходит каждый раз в разное время, не соблюдая интервалы. Глава Ленобласти поручил соответствующему ведомству разобраться в вопросе.