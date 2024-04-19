Российский стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае – фото

Автор: Сергей Агутин
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О падении самолета сообщило Минобороны. По данным ведомства, он упал в Ставропольском крае в безлюдной местности.

В Минобороны сообщают, что на земле разрушений нет, боекомплекта на борту Ту-22МЗ не было. По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность. Летчики катапультировались.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, самолет упал в Красногвардейском округе.

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Фото: t.me/VVV5807

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