Российский стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае – фото

О падении самолета сообщило Минобороны. По данным ведомства, он упал в Ставропольском крае в безлюдной местности.

В Минобороны сообщают, что на земле разрушений нет, боекомплекта на борту Ту-22МЗ не было. По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность. Летчики катапультировались.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, самолет упал в Красногвардейском округе.

Фото: t.me/VVV5807