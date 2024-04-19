«Лада» проскочила на красный и сбила школьника в Ленобласти

По предварительным данным, 18 апреля около 14:00 на перекрестке проспекта 25-го Октября и улицы 7-й Армии в Гатчине «ВАЗ-2114» проехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на 9-летнего мальчика.

Ребенок только начал переходить дорогу. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как среднее.

Автомобилем управлял 43-летний петербуржец. С 2023 года у него есть штраф за превышение скорости. Обстоятельства происшествия устанавливаются.