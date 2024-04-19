В Мурино задержали грабителя в федеральном розыске: он год скрывался в Новом Девяткино, где и вынес «ценное» из магазина

Мужчина был задержан за дерзкую кражу бутылки водки.

Полиция задержала мужчину, в апреле прошлого года ограбившего магазин в Новом Девяткино. Злоумышленник вынес из торговой точки бутылку водки и в итоге был объявлен в федеральный розыск. Скрывался ленинградец больше года.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.