В Мурино задержали грабителя в федеральном розыске: он год скрывался в Новом Девяткино, где и вынес «ценное» из магазина

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужчина был задержан за дерзкую кражу бутылки водки.

Полиция задержала мужчину, в апреле прошлого года ограбившего магазин в Новом Девяткино. Злоумышленник вынес из торговой точки бутылку водки и в итоге был объявлен в федеральный розыск. Скрывался ленинградец больше года.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

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