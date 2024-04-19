Уже 33 года Служба занятости трудоустраивает жителей Ленобласти

За 33 года своей работы региональная служба занятости трудоустроила 860 тысяч обратившихся.

Сегодня, 19 апреля, Служба занятости Ленобласти отметила свой день рождения. За эти годы было трудоустроено 860 тысяч ленинградцев. Также множество жителей региона прошли переобучение и получили новую профессию.

«У людей в 33 года часто происходит переосмысление своего места в мире, начинаются поиски себя в попытке стать лучше и успешнее самому и изменить к лучшему свою жизнь. То же самое можно сказать и о службе занятости. Она непрерывно модернизируется. Мы всегда на связи с вами и готовы прийти на помощь», — отмечает председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

С начала 2024 года уже смогли найти себе работу при содействии службы занятости 2,4 тысячи взрослых ленинградцев и более 400 подростков, желающих работать в свободное от учебы время. Ленобласть – один из немногих регионов, где большинство соискателей находят работу непосредственно при содействии службы занятости.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.