Уже 33 года Служба занятости трудоустраивает жителей Ленобласти

Автор: Кира Нагорная
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За 33 года своей работы региональная служба занятости трудоустроила 860 тысяч обратившихся.

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Фото: lenobl.ru

Сегодня, 19 апреля, Служба занятости Ленобласти отметила свой день рождения. За эти годы было трудоустроено 860 тысяч ленинградцев. Также множество жителей региона прошли переобучение и получили новую профессию.

«У людей в 33 года часто происходит переосмысление своего места в мире, начинаются поиски себя в попытке стать лучше и успешнее самому и изменить к лучшему свою жизнь. То же самое можно сказать и о службе занятости. Она непрерывно модернизируется. Мы всегда на связи с вами и готовы прийти на помощь», — отмечает председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

С начала 2024 года уже смогли найти себе работу при содействии службы занятости 2,4 тысячи взрослых ленинградцев и более 400 подростков, желающих работать в свободное от учебы время. Ленобласть – один из немногих регионов, где большинство соискателей находят работу непосредственно при содействии службы занятости.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.

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