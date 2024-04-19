Дуров выступил на конференции Token 2049: что ждет Telegram

Автор: Анастасия Щербакова
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Основатель Telegram раскрыл дальнейшие планы по усовершенствованию мессенджера. 

Российские предприниматель и разработчик Павел Дуров выступил на большой конференции Token 2049 в Дубае. Публикуем основные тезисы бизнесмена о дальнейшей судьбе Telegram.

♦ В Telegram будет возможность оставлять «чаевые» создателям контента.

♦ Пользователи мессенджера смогут покупать цифровые товары за криптовалюту.

♦ Telegram запустит монетизацию стикеров. Их авторы будут получать 95% от продаж.

♦ В мессенджере появится возможность создавать мини-приложение;

♦ Ботов для Telegram смогут создавать пользователи без каких-либо знаний о программировании.

♦ Уже с 19 апреля начнутся первые выплаты в TON за рекламу владельцам Телеграм-каналов. Правда, в России такой возможности пока не будет.

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