Стало известно, где в России самые высокие коммунальные платежи

Согласно результатам исследования, в среднем по стране российские семьи платят за коммунальные услуги 5,5 тысяч рублей в месяц.
Как выяснили аналитики, больше всего за коммунальные услуги платят жители Нарьян-Мара — в среднем 8,9 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Анадырь с ежемесячными тратами в 8,7 тысяч рублей.
В пятерку городов с самыми высокими платежками также вошли Магадан (8,7 тыс. руб.), Якутск и Петропавловск-Камчатский (по 8,6 тыс. руб.).
Есть в рейтинге и Москва, где «коммуналка» в среднем обходится в 8,2 тысячи рублей в месяц.
В топ-10 городов с самыми дорогими ЖКУ также вошли Ханты-Мансийск, Салехард, Сургут и Горно-Алтайск, передает РБК.
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