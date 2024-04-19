«Одноклассники» начали автоматически обнаруживать и скрывать нецензурную лексику

Автор: Анастасия Щербакова
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Нецензурная лексика в ОК_3
Фото: пресс-служба ОК

При этом объемы нецензурной лексики среди пользователей снижаются несколько лет подряд. 

Социальная сеть «Одноклассники» начала автоматически фильтровать нецензурную лексику.

Как отмечают аналитики ОК, использование бранных слов пользователями стабильно снижается в последние годы. Так, в 2023 году ее объем сократился на 25% по сравнению с 2022-м, на 29% — с 2021-м и на 53% — с 2020-м годом. Теперь соцсеть автоматически обнаруживает и скрывает нецензурные слова.

Ранее в СМИ сообщалось, что россияне стали чаще использовать ненормативную лексику в социальных сетях. Однако в «Одноклассниках» наблюдается обратная тенденция.

Теперь платформа автоматически обнаруживает нецензурные слова в любых публичных текстах, будь то посты, статусы, подписи к фото и видео или названия и описания групп. Вместо ненормативной лексики пользователи видят звездочки.

При этом у пользователей есть возможность отключить эту функцию фильтрации в настройках профиля.

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