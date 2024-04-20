Сергей Перминов: противостояние между Ираном и Израилем никуда не исчезнет

Некоторые зарубежные СМИ утверждают, что «ограниченный удар» по Ирану нанесли так, чтобы в Тегеране могли его стерпеть.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, так ли это, и стоит ли ждать ответной реакции?

«Последовавший после атаки на консульство в Дамаске ответ Ирана намеренно был сформулирован так, чтобы мировая общественность могла засвидетельствовать у него отсутствие желания к эскалации. При этом Тегеран недвусмысленно дал понять, что готов к более решительным действиям, если провокации продолжатся. В свою очередь Израиль сразу объявил, что предпримет новую акцию», – отметил Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что обстоятельства произошедшего выясняются. После тщательного анализа, как можно предполагать, будут предложены варианты ответных действий. В свою очередь они будут оцениваться с точки зрения решения тех задач, которые стоят перед государством в регионе.

«В обозримом будущем противостояние между Ираном и Израилем никуда не исчезнет. Для всего Ближнего Востока крайне важно, чтобы стороны отошли от опасной черты. Но востребованы именно обоюдные шаги. Без этого напряженность будет только нарастать», – резюмировал Сергей Перминов