Четверо незаконно завладели 25 земельными участками в Приозерском районе

Следственный комитет по Приозерску завершил расследование уголовного дела в отношении четверых мошенников. Злоумышленников подозревают в незаконном приобретении права собственности на 25 земельных участков в деревне Васильево.

Обвиняемые вступили в преступный сговор и фальсифицировали доверенность и договор купли-продажи участков, принадлежащих покойному мужчине, о продаже земель одному из участников группы. Сумма фиктивной сделки составила 17 миллионов рублей.

Затем они подали заявление о государственной регистрации перехода права собственности, приложив фальшивую доверенность.