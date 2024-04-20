Юрист раскрыл способ выселить разводящего тараканов и крыс соседа

Соседа, который бесконтрольно разводит дома тараканов, клопов и крыс, доставляя дискомфорт другим жильцам, можно выселить из квартиры. Способ назвал юрист Иван Соловьев.

В случае если сосед не реагирует на замечания, нужно пригласить специалистов, которые проведут экспертизу квартиры на санитарно-эпидемиологические нормы. По ее результатам соседу вынесут предписание устранить имеющиеся нарушения.

Конечно, недобросовестный человек проигнорирует требования. Следующий этап – с результатом экспертизы обратится в суд.

«Затем будет вынесено судебное решение о несоблюдении санитарно-эпидемиологическим норм, что ставит под угрозу безопасность жильцов данного дома. И если селекция грызунов не будет прекращена, в дело вступят уже судебные приставы, которые совместно с инспекторами санитарно-эпидемиологической службы отловят и уничтожат вредителей, обеспечив тем самым комфортное проживание людям», – рассказал Иван Соловьев

В этом случае проблемного соседа с большой долей вероятности выселят.