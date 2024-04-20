На трассах Ленобласти поставили пункты обогрева из-за непогоды

Аварийно-спасательной службы Ленинградской области 20 апреля приведены в повышенную готовность из-за метели накануне.
На 121 км трассы Р-21 «Кола» в районе транспортной развязки Волхов-Новая Ладога, Санкт-Петербург-Петрозаводск поставили мобильный пункт обогрева.
«Дежурства продлятся до улучшения погодных условий. При необходимости спасатели готовы незамедлительно оказать помощь водителям», – сообщают спасатели
В Аварийно-спасательной службе призвали не нарушать скоростной режим, беречь себя и других водителей.
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