Финляндия просит деньги у ЕС. Экономика страны рушится из-за того, что финны закрыли границу с Россией

Автор: Сергей Агутин
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для поддержки регионов, граничащих с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финские СМИ.

Экономика граничащих с Россией городов рухнула из-за прекратившегося туристического потока. Например, стремительно обанкротился центр семейного отдыха с аквапарком «Паяринхови», расположенный в 50 километрах от российской границы.

При этом Финляндия сама закрыла границу. И в одностороннем порядке.

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30.08.2023 2029
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