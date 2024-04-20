Финляндия просит деньги у ЕС. Экономика страны рушится из-за того, что финны закрыли границу с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для поддержки регионов, граничащих с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финские СМИ.

Экономика граничащих с Россией городов рухнула из-за прекратившегося туристического потока. Например, стремительно обанкротился центр семейного отдыха с аквапарком «Паяринхови», расположенный в 50 километрах от российской границы.

При этом Финляндия сама закрыла границу. И в одностороннем порядке.