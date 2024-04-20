Полицейские в Петербурге сдали кровь в честь Дня донора

Автор: Сергей Агутин
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В России 20 апреля отмечается Национальный день донора. В честь события сотрудники полиции сдали кровь в Санкт-Петербурге.

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Фото: ГУ МВД
«Посвятите этот день добрым делам и подарите кому-то шанс на новую жизнь», – написали сотрудники ГУ МВД

Национальный день донора празднуют после того, как 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с кровотечением.

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17.04.2024 169
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