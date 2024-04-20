Полицейские в Петербурге сдали кровь в честь Дня донора

В России 20 апреля отмечается Национальный день донора. В честь события сотрудники полиции сдали кровь в Санкт-Петербурге.

«Посвятите этот день добрым делам и подарите кому-то шанс на новую жизнь», – написали сотрудники ГУ МВД

Национальный день донора празднуют после того, как 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с кровотечением.