Водитель получил ожог лица в Шлиссельбурге

О пожаре на Малоневском канале в Шлиссельбурге сообщили 20 апреля в 10:54 по номеру 112.
Горел салон автомобиля марки Volkswagen. Позже загорелся припаркованный рядом автомобиль GEELY.
К моменту прибытия сотрудников 128-й пожарной части Леноблпожспа пострадал водитель Volkswagen. Его госпитализировали с ожогом лица.
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23.05.2022 1624