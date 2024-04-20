Водитель получил ожог лица в Шлиссельбурге

О пожаре на Малоневском канале в Шлиссельбурге сообщили 20 апреля в 10:54 по номеру 112.

Горел салон автомобиля марки Volkswagen. Позже загорелся припаркованный рядом автомобиль GEELY.

К моменту прибытия сотрудников 128-й пожарной части Леноблпожспа пострадал водитель Volkswagen. Его госпитализировали с ожогом лица.