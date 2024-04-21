Эксперт раскрыл лайфхаки, как не допустить взлома ваших аккаунтов

Автор: Анастасия Щербакова
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Обезопасить себя и свои личные данные помогут эти несколько хитростей.

Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «Мегафона» Борис Лопатин дал несколько рекомендаций, которые помогут интернет-пользователям обезопасить себя от взлома аккаунтов и других мошеннических схем в Сети.

Так, эксперт советует в беседе с РИА Новости добавлять в избранное браузера популярные сайты и страницы в соцсетях.

По словам Лопатина, если пользователь сохранит в избранном браузера наиболее востребованные ресурсы, то он будет чаще обращаться к ним, а не переходить по сомнительным ссылкам, замаскированным под эти сайты.

Кроме того, Лопатин рекомендует закрывать профиль в соцсетях, скрывать мобильный номер в Telegram и устанавливать на смартфон антивирусное ПО с функцией антифишинга.

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15.04.2024 492
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