На трассе А-120 в Ленобласти до июня вводятся ограничения

На транспортной артерии с 22 апреля начнутся ремонтные работы.

На участке трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском районе Ленобласти будут производиться работы по устранению колейности, восстановлению обочин и нанесению разметки.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, работы пройдут с 22 апреля по 1 июня. На участке трассы будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, скорость ограничат до 40 км/ч.