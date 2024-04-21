На трассе А-120 в Ленобласти до июня вводятся ограничения

Автор: Анастасия Щербакова
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На транспортной артерии с 22 апреля начнутся ремонтные работы.

На участке трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском районе Ленобласти будут производиться работы по устранению колейности, восстановлению обочин и нанесению разметки.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, работы пройдут с 22 апреля по 1 июня. На участке трассы будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, скорость ограничат до 40 км/ч.

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