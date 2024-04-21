В Ивангороде началась подготовка к концерту в честь Дня Победы

Как отметил зампред правительства Ленобласти, эта работа — большая честь и большая ответственность.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил зампреду регионального правительства Евгению Барановскому проконтролировать ход подготовки Ивангорода к концерту в честь Дня Победы.

Предстоит организовать работы по благоустройству, прокладке коммуникаций, монтажу сцены и обеспечению безопасности на территории крепости. Работа над таким проектом — это большая честь и большая ответственность, — цитирует Барановского пресс-служба правительства Ленобласти.