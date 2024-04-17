Ленобласть организует концерт в честь Дня Победы у границы с Эстонией

Подготовка к празднованию памятной даты уже началась.
Ленинградская область проведет масштабный концерт в честь Дня Победы на берегу Нарвы, как и в прошлом году. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Не буду раскрывать все карты, но вас ждут выступления Кубанского хора, духового оркестра и легендарной группы «Песняры». В прошлом году концерт «Берега Победы» объединил жителей Ленобласти и Эстонии в праздник 9 Мая. Мероприятие организовали в приграничном Ивангороде у стен древней русской крепости, где протекает река, разделяющая наш регион и эстонский город Нарва, — рассказал Дрозденко.
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