Ленобласть организует концерт в честь Дня Победы у границы с Эстонией

Подготовка к празднованию памятной даты уже началась.

Ленинградская область проведет масштабный концерт в честь Дня Победы на берегу Нарвы, как и в прошлом году. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Не буду раскрывать все карты, но вас ждут выступления Кубанского хора, духового оркестра и легендарной группы «Песняры». В прошлом году концерт «Берега Победы» объединил жителей Ленобласти и Эстонии в праздник 9 Мая. Мероприятие организовали в приграничном Ивангороде у стен древней русской крепости, где протекает река, разделяющая наш регион и эстонский город Нарва, — рассказал Дрозденко.