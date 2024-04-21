Под Кингисеппом задержаны трое рабочих после смертельного застолья

Трое вахтовиков попали под подозрение после гибели их коллеги.

Как сообщают правоохранительные органы, в ночь на 20 апреля в поселке Вистино Кингисеппского района были задержаны трое рабочих-вахтовиков в возрасте от 28 до 45 лет. Мужчин подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью коллеге, что обернулось его гибелью.

Тело рабочего с разбитым лицом и ссадинами было обнаружено в комнате общежития.

Подозреваемы задержаны на двое суток. Ранее они уже привлекались к ответственность за кражи, угоны, побои и угрозы убийством.