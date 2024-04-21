Начало недели встретит жителей Ленобласти долгожданным потеплением

Правда, осадки в понедельник пока не отступят.

Как передает региональное МЧС, 22 апреля в Ленобласти ожидаются дожди, мокрый снег, а местами и ливни с грозами. При этом температура воздуха в дневное время достигнет 9 градусов тепла, а на отдельных территориях до +13.

Ветер ночью северо-восточный, восточный 8-13 м/с, днем восточный, юго-восточный 6-11 м/с, при грозе порывистый. Ночью и утром местами на дорогах гололедица, — указано в сообщении.