Школьник выстрелил себе руку, перезаряжая пистолет в Тосненском районе

В полицию Тосненского района 21 апреля сообщили об 11-летнем мальчике из деревни Аннолово, который вместе с родителями обратился в травмпункт с раной кисти. В руку попала пуля.

По предварительным данным, школьник перезаряжал пневматический пистолет, и тот выстрелил. После оказания первой помощи ребенок отпущен лечиться амбулаторно.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия выясняют районные полицейские и следственный отдел СК Ленобласти.