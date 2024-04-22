В Ленобласти объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

Автор: Сергей Агутин
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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Ленинградской области из-за грозы и ветра до 15 метров в секунду. 

Предупреждение о грозе действует до девяти часов вечера 22 апреля, о сильном ветре – до девяти часов вечера 23 апреля.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Санкт-Петербурге 23 апреля вероятны кратковременные дожди с мокрым снегом, +5… +7 °C.

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Фото: meteoinfo.ru
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22.04.2024 46
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