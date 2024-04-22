В Ленобласти объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Ленинградской области из-за грозы и ветра до 15 метров в секунду.

Предупреждение о грозе действует до девяти часов вечера 22 апреля, о сильном ветре – до девяти часов вечера 23 апреля.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Санкт-Петербурге 23 апреля вероятны кратковременные дожди с мокрым снегом, +5… +7 °C.