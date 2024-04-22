Стало известно, когда на водоемах Ленобласти открывается навигация для маломерных судов

Маломерные суда смогут выйти на водоемы Ленобласти уже 25 апреля.

Соответствующее распоряжение подписал губернатора региона Александр Дрозденко. Согласно прогнозам гидрометеорологической обстановки на территории региона уже довольно благоприятная, да и лед сошел.

Редакция ivbg.ru напоминает, что в соответствии с 36-м Федеральным законом маломерным именуют судно в следующих случаях:

— длина составляет не более 20 метров;

— способно взять на борт до 12 человек (экипаж и пассажиры).

В Комитете правопорядка и безопасности Ленобласти призывают всех помнить о личной ответственности каждого, соблюдать меры безопасности на водных объектах. В экстренной ситуации звоните по телефону 112!