Прокуратура Всеволожского района восстановила права сироты на получение жилья

Сироту из Всеволожского района включили в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, после вмешательства прокуратуры.

В мае 2022 года местной жительнице отказали во включении в список сирот, претендующих на жилье, из-за изменения места жительства после совершеннолетия. Проверку начала городская прокуратура.

Ведомство обратилось с иском в суд с намерением обязать администрацию включить сироту в список. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Исполнение решение суда на контроле Всеволожской прокуратуры.