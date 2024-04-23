Прокуратура Всеволожского района восстановила права сироты на получение жилья

Сироту из Всеволожского района включили в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, после вмешательства прокуратуры.
В мае 2022 года местной жительнице отказали во включении в список сирот, претендующих на жилье, из-за изменения места жительства после совершеннолетия. Проверку начала городская прокуратура.
Ведомство обратилось с иском в суд с намерением обязать администрацию включить сироту в список. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Исполнение решение суда на контроле Всеволожской прокуратуры.
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