Гражданка Китая заявила об изнасиловании после вечера с соотечественниками во Всеволожском районе 

В полицию Всеволожского района 22 апреля сообщили о ссоре иностранцев в коттеджном поселке Колтушского поселения. В арендованном коттедже отдыхали молодые люди из Китая: четверо мужчин и девушка.
По предварительным данным, 24-летняя иностранка ушла на второй этаж спать, но проснулась от прикосновений соотечественника. Она рассказала полиции, что он принудил ее к близости, применив физическую силу и угрожая пистолетом.
После надругательства предполагаемый агрессор выстрелил в распахнутое окно. На шум прибежал другие молодые люди.
Пятеро граждан Китая доставлены в полицию. Известно, что 20-летний иностранец, которого подозревают в изнасиловании, учится в одном из петербургских вузов на педагога.
Вам будет интересно
В Китае утвердили карты страны, на которых официально включили в свой состав часть территории России
Большой Уссурийский остров на реке Амур оставался спорной территорией России и КНР на протяжении последних 100 лет. В 2008 году...
30.08.2023 2053