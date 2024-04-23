Гражданка Китая заявила об изнасиловании после вечера с соотечественниками во Всеволожском районе 

В полицию Всеволожского района 22 апреля сообщили о ссоре иностранцев в коттеджном поселке Колтушского поселения. В арендованном коттедже отдыхали молодые люди из Китая: четверо мужчин и девушка.

По предварительным данным, 24-летняя иностранка ушла на второй этаж спать, но проснулась от прикосновений соотечественника. Она рассказала полиции, что он принудил ее к близости, применив физическую силу и угрожая пистолетом.

После надругательства предполагаемый агрессор выстрелил в распахнутое окно. На шум прибежал другие молодые люди.

Пятеро граждан Китая доставлены в полицию. Известно, что 20-летний иностранец, которого подозревают в изнасиловании, учится в одном из петербургских вузов на педагога.