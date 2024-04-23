Уже в эту субботу в Ленинградской области планируется убрать более 510 мест

Всероссийский субботник пройдет в Ленобласти 27 апреля во всех районах региона.

«Ленинградцы по традиции выходят на весеннюю уборку. В прошлом году в субботниках приняли участие свыше 400 тысяч человек. В этом году больше всего людей готовятся выйти на всероссийский субботник, колотый состоится 27 апреля. К выходным потеплеет, весенняя уборка пройдет более чем на 510 территориях», — рассказал заместитель председателя правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Отметим, что первые субботники активные жители уже провели. Провести свой субботник или присоединиться к уже организованному можно на интерактивной карте. Местные администрации помогут активным жителям с граблями, перчатками и мешками для мусора. Детали о субботниках в Ленинградской области публикуются в группе #Субботники47.

По количеству участников в 2023 году были побиты все рекорды — 410 953 человек вышли на субботники весной. Было утилизовано больше 8 тысяч кубометров мусора, собранного на субботниках. На интерактивной карте, которая заработала в 2023 году, от жителей поступило за 2023 год 155 заявок на организацию собственного субботника.